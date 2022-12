Aleksandra Szwed smutno o drugiej ciąży: "Nie byłam pewna, czy DOŻYJĘ końca"

Bab 26 min. temu zgłoś do moderacji 35 3 Odpowiedz

Co komu po pińset plus, jak okazuje się, że nie ma wystarczającej ilości żłobków czy przedszkoli, w szkole dzieci uczą się tak dziwnych i niepotrzebnych rzeczy, że włosy stają dęba, nauczycieli jest a mało a minister krzyczy, że niedługo trzeba będzie zwalniać, bo idzie niż demograficzny i nauczyciele nie beda mieli co robić. Na prowincji brakuje nauczycieli od przedmiotów ścisłych, którzy uciekają do miast, bo tam lepsze warunki. Dwa razy w tygodniu religia a plastyka i muzyka, potrzebna w rozwoju emocjonalnym młodzieży jest nieobecna w starszych klasach. Dzieci po pandemii mają straszne problemy emocjonalne i nikt im nie chce pomóc, na wizytę u psychologa czeka się miesiącami a wizyta u psychiatry to nawet te czekania. Dziecko to wielki obowiązek, to nie tylko bobas w wózku czy dwulatek ze swoimi mądrościami, to obowiązek na wiele lat.