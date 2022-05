Aleksandra Szwed pokazała córkę! "Mój kwiatuszek" (FOTO)

Największa popularność Aleksandry Szwed przypadła na okres jej dzieciństwa, kiedy to wcielała się w rolę Elizy w popularnym wówczas serialu "Rodzina zastępcza". W kolejnych latach jej gwiazda systematycznie gasła. Chociaż celebrytka próbowała reanimować karierę, występując w programach rozrywkowych, to te starania nie do końca przyniosły rezultat.