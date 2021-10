Aleksandra Szwed broni karmienia piersią w miejscach publicznych: "Bądźcie ciepli i mili dla mamusiek" (WIDEO)

viola 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Czytam te wszytkie komentarze i dochodze do wniosku, ze kobieta kobiecie wilkiem, tragedia bo matka karmiaca wystawi cyca, jak z bilbordow i banerow reklamowych machaja polnagie panie to nikogo to nie gorszy i nikt nie sklada zazalenm, ale jak matka wykonuja najbardziej naturalna czynnosc, to wielkie oburzenie. Polska to taki dziwny kraj, niby otwarty i przychylny, ale zewszad jakies negatywne komentarze, same sobie pozakladajcie pieluchy na glowe podczas posilku, co za nonsensowny pomysl.