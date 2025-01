Aleksandra Szwed opowiedziała Gessler o rasistowskich atakach. "Dostałam wiadomość, że Polska dla Polaków, więc zjeżdżaj na bambus"

Aleksandra Szwed należy do grona tych znanych twarzy, które przygodę ze światem show-biznesu rozpoczęły jako dzieci. Rozpoznawalność zyskała wcielaniem się w postać Elizy w kultowym serialu "Rodzina zastępcza" , w którym występowała do 2009 roku.

Aleksandra Szwed otrzymała rasistowski komentarz. Szybko rozprawiła się z internautką

I taka myśl mi dźwięczała w głowie - czy to jest dobry moment, żeby napisać, że bambus rośnie w Azji? I parsknęłam takim śmiechem przed tym ekranem komputera. I pamiętam do dzisiaj, co jej odpisałam: "Nie godnam ja Twych białych stóp całować, idę się samobiczować na pole bawełny". I to wywołało taką kaskadę śmiechu wśród ludzi - opowiedziała, jak rozprawiła się z "hejterką".