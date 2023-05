Allan Krupa podsumowuje swoje zafascynowanie wojskiem: "Wolę zbawiać ludzi muzyką, niż ich ZABIJAĆ"

Akebia przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czyje działanie? Dosłownie każdego. Zaczynamy od przedstawicieli Federacji Rosyjskiej (pkt a), potem są ich współpracownicy (pkt. b.), potem (pkt. c) wszyscy „powiązani osobiście, organizacyjnie lub finansowo” z osobami z punktu a i b, a następnie „wszyscy działający na zlecenie osób z punktów a, b i c. Krótko mówić potencjalnie każdy. Ale na kogo to szerokie grono osób miałoby wywierać wpływ? Na równie szerokie grono osób. Mowa jest o „funkcjonariuszach publicznych lub członkach kadry kierowniczej wyższego szczebla” w spółkach. Spółka to może być spółka Skarbu Państwa, ale może to być też dowolne medium publiczne. A kadra kierownicza? To może być prezes, ale może też być zwykły pracownik „który w związku z zajmowanym stanowiskiem podejmował decyzje mające istotny wpływ na sprawy majątkowe tej spółki”. Komisja nie musi się jednak ograniczać. Może prześwietlić także inne osoby „o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej”. Sprawdzić można każdego. I komisja swobodnie decyduje kogo weźmie na muszkę. Nowa zabaweczka prezesa ma uprawnienia śledcze, a współpracować z nią musi prokuratura, policja czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które są zobowiązane udostępnić jej m.in. dane dotyczące rozmów telefonicznych czy korespondencji internetowej sprawdzanej osoby. Komisja nie tylko stawia zarzuty, ale i wydaje wyroki! Oskarżyciel i sędzia w jednym! No, ale, powie ktoś, od wyroku można się odwołać. Niby tak, odwołanie jednak nie zawiesza wyroku – skazany przez komisję traci prawo pełnienia „funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat”. No, ale przecież nie mogą sobie ot tak skazać człowieka na podstawie naciąganych dowodów. Jeśli to zrobią, muszą się liczyć z konsekwencjami, prawda? Guzik prawda, bowiem jeden z artykułów ustawy mówi, że – uwaga! – „członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w komisji”. Słowem im wolno wszystko, a Ty im nie możesz nic. Stoją ponad prawem. cdn