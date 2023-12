Amanda Bynes "przyłapana" przez paparazzi w Los Angeles na zakupach. Najgorsze już za nią? (ZDJĘCIA)

Milena 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 23 Odpowiedz

Raczej nie powiedziałabym w stosunku do nikogo w jej wieku farbujacym sie na taką platyne spalając włosy, że najgorsze już za nią...sorry, niestety. Plus ten kolczyk w nosie. Nie, nie wyglada to zdrowo. Im bliżej jej bedzie wygladem do naturalności, tym bliżej pewnie zdrowej głowy. Oczywiście mówie tak ogólnikowo. Wiadomo, że najwazniejsza psycha, nie wygląd ale to się zawsze odbija