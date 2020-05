Ambitna Kasia Tusk czyta córce PO ANGIELSKU i zaznacza: "NIE MA OGLĄDANIA BAJEK, są książeczki"

Kajka 4 godz. temu zgłoś do moderacji 318 16 Odpowiedz

Jakie Wy wszystkie idealne na zdjeciach🙂 Kiedyś przeczytałam idealnie pasujące zdanie, że portale społecznościowe typu imstagram to takie rodzinne albumy do których wrzucamy tylko idealne momenty, którymi chcemy się pochwalić. Moje dzieci oglądają bajki, czytam im książki po polsku i jak swoją idealna stylizacje ubrudzą czekoladą to zmieniam na taką z pepco albo chodzą brudni🙂