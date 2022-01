"Amerykanka" Weronika Rosati ujawnia TAJNIKI swojej DIETY: "Nie jadłam glutenu od 12 LAT"

Nie jadłam glutenu od 12 lat , a produktów z laktozą, odkąd wykryto u mnie nietolerancje - wyznaje. Jedyny wyjątek był, jak byłam w ciąży. W ciąży z kolei całkowicie zrezygnowałam z mięsa i tak mi zostało do dziś. Można więc powiedzieć, że jestem weganką i bardzo mi to służy - przekonuje, podając przykłady:

Ok, więc co jem? - kontynuuje i wymienia: Przeróżne dania na bazie warzyw, ryżu, ziemniaków, sałaty, owoce, orzechy w tym podobne. Być może wydaje się to skomplikowane, ale teraz można znaleźć dużo zamienników produktów, dlatego piję mleko kokosowe zamiast krowiego, piję matchę zamiast kawy, jem makaron ryżowy zamiast pszennego itd. Zauważyłam, że coraz więcej osób twierdzi, że gluten im szkodzi - pisze ceniąca sobie zdrowy tryb życia Rosati, wyjaśniając na zakończenie, co znajduje się w kubku widniejącym na zdjęciu: