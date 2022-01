Amy Schumer chwali się EFEKTAMI po zabiegu LIPOSUKCJI: "W końcu czuję się dobrze"

Do tej pory Amy Schumer znana była z luźnego podejścia do wyglądu, który odbiegał od hollywoodzkich norm. Aktorka komediowa i stand-uperka zwykła dzielić się nie tylko profesjonalnymi sesjami fotograficznymi, ale też innymi, nieco bardziej życiowymi obrazkami, jak wtedy, kiedy po operacji endometriozy przemawiała do fanów ze szpitalnego łóżka.

Czterdziestka i operacje sprawiły, że chcę się czuć we własnym ciele najlepiej jak mogę. Miałam liposukcję i to było fajne doświadczenie. Kiedyś byłam bardzo krytyczna wobec osób, które robiły sobie operacje plastyczne. Teraz myślę: rób wszystko, co możesz, by kochać siebie taką, jaka jesteś, ale kiedy masz 40 lat i zrobioną cesarkę, rób do cholery to, dzięki czemu poczujesz się najlepiej - napisała wtedy.