Andrzej Duda zapytany o ŻARTY na swój temat podczas "Kabaretonu". Tak zareagował

lejzor6 9 min. temu

To co ten człowiek mówi jest bardzo przykre nie śmieszne on przecież ośmiesza nas wszystkich obywateli jako naród i Polskę.Jest to tragiczne uważam że powinno się go odwołać w referendum aby nas nie kompromitował w Świecie.Kadencja winna być skrucona.