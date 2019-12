Andrzej Piaseczny ujawnia: "Nie jestem samotny. TWORZĘ RELACJĘ"

Magdalena 1 godz. temu zgłoś do moderacji 202 6 Odpowiedz

Panie Andrzeju, bardzo się cieszę że nie jest Pan samotny, bo takie miałam przez lata wrażenie. Nikt nie powinien cierpieć samotności ( tak, cierpieć- bo samotność to cierpienie) . A to czy szczęście znajdzie w związku z kobietą, mężczyzna czy w przyjaźni z psem albo chomikiem jest sprawą drugorzędną. Redakcji życzę by sama stosowała się do swojego hasła STOP HEJT a Wam wszystkim Wesołych Świąt 🙂