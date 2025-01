Andziaks wybrała się do zoo obejrzeć słonie robiące sztuczki. Internauci oburzeni: "One są bite i przymuszane. WSTYD"

Andziaks w ogniu krytyki po wizycie w zoo

Polecam zainteresować się, jak wygląda zniewolenie małego słoniątka, aby później mógł robić takie "sztuczki". Jeśli po informacji, że był głodzony, poniżany, uwiązany dalej nie macie żadnej autorefleksji, to jest mi zwyczajnie wstyd, że poświęcam czas na oglądanie tak mało empatycznych ludzi…; Kto w dzisiejszych czasach zachwyca się wyćwiczonymi zwierzętami. Te cyrki i inne już dawno powinny zniknąć. Porażka! No nie do wiary młodzi ludzie i taka mała wiedza; Czy Ty widzisz jakie te słoniki mają poszarpane uszy od tresury? Wstyd. Reszty nie skomentuję…; Przecież te słonie, aby robić te "show" ku waszej uciesze, zostały złamane psychiczne, bite i przymuszane, o czym świadczą bardzo poszarpane uszy. Warto się zainteresować, zanim się wesprze a co gorsza jeszcze rozpromuje takie miejsce. Powinniście się oboje wstydzić; Nie wiem, jak można w 2025 dalej chwalić takie hotele… Przecież to jest wykorzystywanie zwierząt. Macie wystarczająco kasy, by zobaczyć je sobie na wolności w Afryce i zobaczyć Safari. Najpierw lodowisko w samym centrum uwaga, uwaga: Sahary i piachu i 45 stopni a teraz słonie i żyrafy... PRZERAŻAJĄCE, JAKI PRZYKŁAD DAJECIE CHARLIE - czytamy w komentarzach.