Aneta Kręglicka też rozlicza się z Korwin Piotrowską? "Są tacy, którzy zapominają, jak to było i teraz PISZĄ WRAŻLIWE KSIĄŻKI"

Żal 5 min. temu

Nie to, żebym była fanką Piotrowskiej, ale ona była jędzowata oficjalnie. Znacznie gorsze są takie co udają milutkie oficjalnie, a w realu są jak wiedźmy. Miałam taką sąsiadkę. Oficjalny image to święta z ptaszkami na ramionach opiekunka kotków i bezbronnych zwierzątek, a w rzeczywistości jak mnie dorwała bez świadków to darła na mnie gębę i jakby mogła to zadusiła by mnie w nocy poduszka. Koszmar, db, że już tam nie mieszkam.