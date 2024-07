Angelika Mucha nagrała specjalny film do Taylor Swift przed koncertem w Warszawie. Ma do niej jedną prośbę (WIDEO)

Angelika Mucha zwróciła się do Taylor Swift

Angelika Mucha z ogromnym zaangażowaniem przygotowuje się do występów Taylor Swift w Polsce. Na stadionie ma zamiar pojawić się w różowym body zdobionym kryształkami, które wyklejała od kilku tygodni . Do tego opublikowała na TikToku nagranie skierowane do samej artystki, którą poprosiła o zaśpiewanie ulubionej piosenki w ramach części z niespodziankami dla fanów.

Hej Taylor. Słyszałam, że przyjmujesz prośby o piosenki-niespodzianki. Byłam w Paryżu, Mediolanie i Hamburgu, a teraz przyjeżdżasz do mojego miasta - Warszawy. Mogłabyś proszę zaśpiewać "Slut!" podczas któregokolwiek koncertu dla mnie i innych polskich fanów? To moja ulubiona piosenka i moim największym marzeniem teraz jest ją usłyszeć, a najbardziej drugi wers oraz "in a world of boys, he's a gentleman". Muszę to usłyszeć, please, i've been on my knees (dop. red. cytat z piosenki Taylor Swift) - zaapelowała Angelika Mucha na Instagramie.