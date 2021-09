Angelina Jolie i The Weeknd ZNÓW przyłapani na randce! (ZDJĘCIA)

Plotki o nowym romansie Angeliny Jolie nie są już dłużej plotkami. Kiedy w lipcu media doniosły o spotkaniu Jolie i muzyka The Weeknd , nie było wtedy jasne, co łączy tych dwoje. Niemniej jednak informacja o ich wspólnej kolacji rozpaliła wyobraźnię fanów.

Wygląda na to, że parę łączy coś więcej. Jak pisze Daily Mail, w ostatnią sobotę Angelina Jolie znów została przyłapana na randce z 15 lat młodszym muzykiem. Jolie i Abel Makkonen Tesfaye, bo tak nazywa się The Weenkd, zjedli razem romantyczną kolację we włoskiej restauracji Giorgio Baldi w kalifornijskim mieście Santa Monica.