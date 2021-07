Angelina Jolie i The Weeknd podsycają plotki o ROMANSIE, bawiąc się na prywatnym koncercie

Na początku lipca internet obiegły zdjęcia Angeliny Jolie wychodzącej z restauracji w Santa Monica. Fotki wzbudziły sensację z jednego powodu - mniej więcej w tym samym czasie z lokalu wychodził nie kto inny, jak Abel Makkonen Tesfaye, znany pod pseudonimem The Weeknd . Relacje świadków nie pozostawiały złudzeń - para spędziła razem wieczór.

Plotek o romansie 46-letniej byłej żony Brada Pitta i 31-letniego Kanadyjczyka nie uciszą na pewno kolejne zdjęcia , jakie dostały się do internetu. Fotki zostały zrobione w Los Angeles podczas prywatnego koncertu rapera Mustafy The Poet. Widać na nich zarówno muzyka, jak i Angelinę .

Co prawda parze towarzyszyli znajomi, a także dzieci Angeliny - 15-letnia Shiloh i 16-letnia Zahara, to jednak nie przeszkodziło, by na portalach piszących o gwiazdach pojawiły się plotki o kolejnej randce Angie i byłego chłopaka Belli Hadid, który swego czasu spotykał się też z Seleną Gomez.