Ania Lewandowska i jej gołe stópki dzielą się refleksją prosto z ogrodu: "JESTEM Z SIEBIE DUMNA!"

Chwila dla siebie w ogrodzie mojej mamy... I przypominają mi się czasy z dzieciństwa. Taka refleksja. Kocham to, co robię, uwielbiam poświęcać się swojej pasji. I wiecie co. Tęskniłam baaardzo. Za prawdziwymi fighterskimi treningami, za wyzwaniami, za naszą wspólną motywacją - ja Was - Wy mnie! I to prosto z maty - wyznała Lewa.