Anita Lipnicka pokazała wyniki maturalne córki. 18-letnia Pola wybrała studia na zagranicznej uczelni (FOTO)

Matura to prosty egzamin, ekscytują się wszyscy a tu nie ma czym. Ja nie przygotowywałem się wcale, nie zdałem celująco ale też nie były to 3 ani 2... Egzaminy to się zaczęły na studiach i to co pół roku, człowiek wtedy sięga pamięcią do matury i zastanawia się po co się tym stresował, jak zwykle otoczenie nadmucha temat a to po prostu robienie z igły wideł... Maturę żeby zdać to wystarczy na nią pójść i tyle...