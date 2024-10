Anita Sokołowska i Bartosz Frąckowiak doczekali się syna, ale nigdy nie chcieli ślubu. Rozstanie ukrywali przez DWA LATA...

Tegoroczny październik niewątpliwie przejdzie do historii jako miesiąc dramatycznych rozstań. Qczaj i Tomasz Nakielski mimo starań nie zdołali ocalić swojego związku. Nowy rozdział w swoim życiu otworzył również Jan Królikowski , który jeszcze do niedawna planował wspólną przyszłość z Joanną Jarmołowicz . Zdecydowanie najwięcej emocji dostarczyli nam jednak Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela . Naczelne gołąbeczki polskiego show-biznesu, zapewniające niemal na każdym kroku o swoim gorącym uczuciu i rodzinnej stabilizacji, również przekonały się o sile "klątwy okładkowej".

Anita Sokołowska przekonała się, że wspólna praca zbliża ludzi

Po jednej z pierwszych prób byłam totalnie pod wrażeniem Bartka. Poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język, sposób myślenia! Już wiedziałam, że wpadłam po uszy - wspominała.