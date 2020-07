Anja Rubik dołączyła do akcji #DajGłos! "Nasza demokracja jest wywalczona"

12 lipca w Polsce przeprowadzona zostanie druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Jeśli wierzyć przedwyborczym sondażom, spodziewać się możemy bardzo wyrównanej walki i minimalnej różnicy w wynikach.

Pudelek przed pierwszą turą wystartował z akcją #DajGłos, w ramach której razem z celebrytami zachęcaliśmy Was do udziału w wyborach. Biorący udział w akcji aktorzy, piosenkarze i dziennikarze bez chwili wahania deklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach i mówili, dlaczego to dla nich ważne.

Przed drugą turą do naszej akcji dołączyły kolejne gwiazdy, które gorąco zachęcają do pójścia do urn w najbliższą niedzielę. Wśród nich znalazła się też mocno zaangażowana w sprawy społeczne Anja Rubik. W rozmowie z Pudelkiem supermodelka zaapelowała, by nie zaprzepaścić wywalczonej przez naszych przodków demokracji.