Anna Cieślak przyodziała na czerwony dywan bogato zdobiony, poliestrowy płaszcz i... TRAMPKI. Dobry pomysł? (ZDJĘCIA)

Anna Cieślak jeszcze do niedawna była kojarzona przede wszystkim z odgrywania roli Joanny we flagowym serialu TVN "Na Wspólnej". O prywatnym życiu aktorki raczej się nie plotkowało, do momentu, gdy jako pierwsi ogłosiliśmy jej związek z byłym dyrektorem programowym stacji, Edwardem Miszczakiem.