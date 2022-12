Anna Czartoryska relacjonuje dekorowanie świątecznego drzewka. Jak wygląda CHOINKA MILIONERKI? (FOTO)

Święta tuż tuż, co czuć także na instagramowych profilach gwiazd. Grudzień jest dla nich bowiem zawsze wyjątkowo pracowitym czasem. To właśnie wtedy z jeszcze większą intensywnością reklamują wszelakiej maści produkty marek, z którymi podjęły się współpracy. Znane twarze chętnie też chwalą się relacjami z przystrajania domu i ubierania choinki. Anna Lewandowska np. zdążyła już udekorować dwa drzewka - zarówno to w hiszpańskiej willi, jak i w apartamencie w Warszawie.

Gdy byłam mała, choinkę dekorowaliśmy na dzień przed Wigilią. Z wczesnego dzieciństwa pamiętam łańcuchy, które robiliśmy z mamą z papierków po cukierkach. Mieliśmy trochę szklanych bombek i co roku kłóciliśmy się z bratem o to, kto powiesi tę najładniejszą w kształcie muchomora. Nie sięgaliśmy do wyższych gałęzi, więc dół choinki był zawsze mocno obciążony! Mama dyskretnie przewieszała ozdoby (tak, żebyśmy nie zauważyli), a tata opowiadał, jak to za dzieciaka mieli za zadanie pilnować z bratem choinki, żeby nie zapaliła się od świeczek. Co roku znajome bombki przypominały nam anegdoty z poprzednich lat - pisze Ania, na koniec w końcu odnosząc się do marki, którą reklamuje: