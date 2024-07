Anna Kalczyńska gorzko o zwycięstwie Marine Le Pen we Francji. Wspomina o "pomyłce politycznej" i punktuje klęskę Macrona

Wyborczy sukces Marine Le Pen. Anna Kalczyńska zabrała głos

I co teraz Panie Macron? Trzy tygodnie międzywyborczego szaleństwa we Francji scementowało scenę polityczną. Ugrupowanie centrowe prezydenta jest zagrożone zniknięciem i wygląda na to, że zza okien Pałacu Elizejskiego Emmanuel Macron będzie obserwował radykalizację i postępującą polaryzację na prawicę i lewicę. Nie taki był plan - zaczęła.

Dziwny był ten optymizm Macrona . Buńczuczne zapowiedzi, że należy pozwolić, by naród przemówił, okazały się dżinem wypuszczonym z butelki. Naród przemówił i to głośno: frekwencja była rekordowa 67% - nie było takiego wyniku od czasu wyborów w 1997 roku. W dodatku początkowe przekonanie, że z pewnością centrystom uda się zapewnić sobie większość absolutną ustępowały chaotycznym uwagom o konieczności wysłuchania obywateli, a na koniec straszeniem wojną domową. Ten wist się nie udał. Obserwujemy rzadki przypadek pomyłki politycznej, niewymuszonej i polegającej na szaleńczym ryzyku przy jednoczesnej głuchocie społecznej. Opuszczony przez swoich partyjnych współpracowników i partnerów Macron musi zdecydować teraz jak prowadzić politykę przez następne 2 lata do kolejnych wyborów prezydenckich . Mówi się o scenariuszu kolejnych wyborów za rok (sic!) albo o dymisji. Na razie w Pałacu Elizejskim dwa trudne dni opracowywania nowego planu.

Aniu, a nie widzisz szansy jednak w porozumieniu się Macrona z drugą siłą - Frontem Narodowym? - zapytała. Skrajna prawica genialnie wpisuje się w nastroje wielu ludzi w Europie. Kto potrafi analizować i czytać historie wie, jak to zgubne i do czego prowadzi. Populistyczne hasła, zmęczenie i irytacja ludzi to mieszanka, można by uznać, że wybuchowa. A w szerszej perspektywie warto pomyśleć, co wydarzy się dla nas, Europy, dla nas, Polski, gdy i w Stanach spełni się scenariusz czarny... A najsmutniejsze jest to, że zainteresowanie tym, co dzieje się na świecie i kompletny brak świadomości, jak wielki to ma impact także na nasze życie, tutaj w Polsce, jest tak nikłe i żadne... że trochę stajemy się biernymi obserwatorami nowej układanki świata. My pionki.