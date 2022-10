Anna Kalczyńska odbija piłeczkę Anny Wendzikowskiej w sprawie mobbingu: "NIKT z nas nie ma TAKIEJ historii. O wszystkim dowiedzieliśmy się Z PRASY"

Przed wakacjami byłam w kontakcie z Anią i wiedziałam, że są jakieś kłopoty - wyjawiła. Chciałam nawet, żeby przyjechała do mnie z dziewczynkami, żebyśmy się spotkały. Natomiast nie wiedziałam, że one bezpośrednio dotyczą naszej pracy . Kwestia mobbingu jest jedną z najcięższych i najpoważniejszych zarzutów, jakie mogą paść w korporacji, szczególnie w takiej jak nasza, amerykańskiej. Został potraktowany priorytetowo.

Kalczyńska ubolewa nad tym, że nie mogła wspomóc Ani w tak ciężkim dla niej okresie. Prowadząca "DDTVN" jest jednak zdania, że nawet, gdyby chciała, to by nie mogła, gdyż nikt z redakcji "nie mógł jej towarzyszyć".

Osoba, która doznała mobbingu, jest w tym procesie od samego początku sama - oceniła. Musi opowiedzieć tę całą historię. Nikt z nas nie mógł jej towarzyszyć. To od początku do końca jest prywatna i poufna sprawa. O wszystkim dowiedzieliśmy się z prasy.

Mogę powiedzieć, że jest mi niezwykle przykro - przekonuje. Ania widocznie mówi to, co czuje. To jak odebrała całą tę historię. Niewiele więcej mogę powiedzieć. Ania może liczyć na moje wsparcie. A my, osoby, które zostały w tym programie, musimy się konfrontować z takimi pytaniami. Jest nam niezręcznie i niekomfortowo. Nikt z nas nie ma takiej historii. Jesteśmy zachęcani regularnie, żeby odzywać się do przełożonych, gdyby coś podobnego miało miejsce. Ta sprawa została potraktowana z należytą odpowiedzialnością. Mnie to nie spotkało.