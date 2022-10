Monika Olejnik o Annie Wendzikowskiej: "Zawsze była traktowana JAK GWIAZDA. Kiedy chciała lecieć na Oscary, to leciała"

Jestem zaskoczona tym, co napisała, bo wydawało mi się, że zawsze była traktowana jak gwiazda, spełniała swoje marzenia. Kiedy chciała lecieć do LA na Oscary, to leciała. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Jeśli jest jakiś problem, to powinna go rozwiązać na drodze prawnej - dodała.