Anna Korcz nadaje z Paryża: "Czarnoskóry mężczyzna przyniósł nam szklanki, a my, jak te dziady z Rumunii, od razu z butelki". Zabawne?

Anna Korcz nie jest znana ze skandali, jednak od czasu do czasu przyciąga uwagę mediów dzięki temu, co udostępnia w swoich mediach społecznościowych. Aktorka, której twarz kojarzy się przede wszystkim z serialem "Na Wspólnej" , wzbudziła niemałe zainteresowanie w 2021 roku, kiedy pokazała filmik, na którym jej syn, mający wtedy zaledwie dziesięć lat, prowadził samochód przez las . Korcz zaznaczyła, że chłopiec nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Na tylnym siedzeniu samochodu siedział kilkumiesięczny wnuk aktorki oraz jego ojciec.

My, jak takie Rumuny, co chwilę kibla szukamy , a żeby skorzystać z kibla, musimy coś kupić, więc weszliśmy do kafejki. (...) Trzymam stolik, chociaż powiedziałam panu, że zamawiamy na wynos. Czapkę zdjęłam, wyglądam jak potwór - zaczęła swoją opowieść.

Miły, młody, czarnoskóry mężczyzna przyniósł nam szklaneczki do Chinotto, a my, jak te dziady z Rumunii , od razu z butelki... - kontynuowała.

Stereotypy na temat Rumunów

Polacy, w sposób chyba nie do końca w stu procentach zasłużony, są, albo przynajmniej byli do niedawna, bardzo kochani w Rumunii. Niestety, w drugą stronę nie zawsze to działa... Ciągle wielu Polaków, oceniając Rumunów, opiera swoje wyobrażenia na stereotypach, zazwyczaj negatywnych. Ale to zmienia się na lepsze - powiedziała Onetowi.