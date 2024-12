Anna Korcz oferuje świąteczny catering, a w nim: sernik za 190 zł, zupa grzybowa za 65 zł. "Ja też uważam, że ceny są za wysokie"

W czym problem: można kupić kilo twarogu, maslo, kilka jajka, cukier i upiec sobie samemu - jeśli chcesz płacić za wygodę, to widać cię stać , więc nie wiem o co tu się rzucać:) Taki wytwórca musi do cen surowców doliczyć koszty pracownika, podatków, koszty stałe, dopiero potem marżę. Żadna to super przyjemność prowadzić przedsiębiorstwo - więc jakieś wynagrodzenie muszą z tego mieć, to chyba jasne.