Anna Kournikova składa Enrique Iglesiasowi życzenia z okazji 47. urodzin i pokazuje zdjęcie z dziećmi (FOTO)

Anna Kournikova i Enrique Iglesias są razem od przeszło dwudziestu lat i uchodzą za jedną z najbardziej zgranych gwiazdorskich par. Choć zarówno tenisistka, jak i muzyk cieszą się ogromną rozpoznawalnością, w przeciwieństwie do wielu celebrytów starannie chronią swoją prywatność. Para rzadko pokazuje się razem publicznie, stroni także od dzielenia się ze światem wspólnymi zdjęciami.

Ostatnio Anna Kournikova zaskoczyła jednak fanów, udostępniając na swoim instagramowym profilu zdjęcie całej rodziny. Wszystko to z okazji 47. urodzin Enrique Iglesiasa. I tak w niedzielę obserwatorzy tenisistki mogli podziwiać, jak ta wraz z ukochanym i trójką dzieci pozuje w ogrodzie swojej posiadłości w Miami. Na fotografii widzimy, jak roześmiana Kournikova tuli w ramionach bliźnięta, a Iglesias trzyma na plecach małą Mary i przy okazji próbuje skraść buziaka starszej córce. W tle można natomiast dostrzec plac zabaw dzieci pary oraz odpoczywającego na trawniku psa.

W końcu rodzinne zdjęcie; Piękna rodzina. Wszystkiego najlepszego, Enrique; Zbyt dużo słodkości; Co za piękna rodzina; Serce topnieje; Jakie to słodkie; Najlepszy urodzinowy post; Dokładnie to chciałem zobaczyć; Wszystkiego najlepszego Enrique, najlepsze życzenia - możemy przeczytać pod wpisem Kournikovej.