Anna Lewandowska już ruszyła ze sprzedażą kalendarzy adwentowych. Mimo promocji tanio nie jest...

A ja myślałam, że kalendarze adwentowe są dla dzieci. Jak moje były małe to kiedys wyszylam krzyżykiem choinkę a wokół niej były numerki od 1 do 24, do każdego numerka przyszłam kółeczko a do kółeczka przywiązywałam rano cukierka czekoladowego. Można też zrobić kalendarz z rolek po papierze toaletowym. Ułożyc 24 sztuki w kształt choinki albo piramidy, okleić ładnym papierem, z przodu zrobić okienka z folii za którą będzie leżeć niespodzianka.