Anna Lewandowska po raz kolejny chwali się ciążowymi krągłościami. Kazadi komentuje: "Nareszcie mamy takie same brzuchy"

" (...) W mojej głowie aktywność fizyczna zawsze była wysoko na liście, ale teraz bardziej słucham ciała . A ono w trakcie ciąży podpowiada, co dla niego jest najlepsze. Tym samym, trenuję 3x w tygodniu, do tego pływam i spaceruję . Ale są też takie dni, kiedy* zwyczajnie muszę odpocząć*, bo wiem, że tego potrzebuję, bo wiem ile obowiązków mam na co dzień" - wyznała Lewandowska.

"Czy wrócę do formy? Być może (a może jakiś wspólny challenge☺🙈😉?), ale w takim momencie myślenie o formie nie jest dla mnie priorytetem. Chcę być zdrowa, więc jestem aktywna, bo wiem, jak ważne jest to dla przebiegu ciąży i późniejszego zdrowia maleństwa. (...) Będę powtarzać do skutku, aby słuchać swojego organizmu. Czujesz, że powinnaś odpuścić - zrób to. Nie porównuj przebiegu swojej ciąży do innych kobiet. To naprawdę nie ma sensu. Każda ciąża jest inna. Najważniejsze to dbać o siebie najlepiej, jak się da, przede wszystkim o maluszka" - zakończyła swoje przemyślenia Anna.