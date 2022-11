Anna Lewandowska podbija Warszawę w modnych stylówkach i ucina plotki na temat swych lśniących pukli: "NIE MAM DOCZEPÓW!" (ZDJĘCIA)

Weronisia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Aniu jest Pani piękną kobietą beż dwóch zdań i oczywiście to nie moja sprawa ale usta ma Pani teraz żle zrobione albo po prostu ja się nie znam ...chodzi mi o to że już od jakiego czasu ja Panią nie poznaje na zdjęciach po prostu muszę przeczytać nagłówek kto to jest ??jest Pani zmieniona i myślę że to chyba te usta zupełnie inne i jest Pani trudno do rozpoznania