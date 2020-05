Anna Lewandowska pozuje z kwiecistymi wózkami, dumnie wyznając: "Z dziewczyny w dresie stałam się mamą cudownych SZKRABÓW"

Ania Lewandowska coraz bardziej odsłania się w sieci. Trenerka dba o to, by wszyscy fani byli na bieżąco z tym, co się u niej dzieje i chętnie pokazuje błogą codzienność rodzinki Lewandowskich. Najwięcej emocji budzą oczywiście zdjęcia małej Laury, która dopiero co przyszła na świat. Lewa świetnie odnajduje się w roli mamy i co jakiś czas na Instagramie zamieszcza też "inspirujące" przemyślenia właśnie w temacie macierzyństwa.