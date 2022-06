Anna Lewandowska przypadkowo POKAZAŁA TWARZ Klary! Szybko naprawiła swój błąd (ZDJĘCIA)

Kasia 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta przyjaciółka to jakaś nawiedzona. 41 lat i tak się zachowuje jak mała dziewczynka. Zero swojej rodziny to się przykleiła do Lewandowskiej. Trudno mieć prawdziwych przyjaciół będąc tak bogatą osobą.