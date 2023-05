Anna Lewandowska relacjonuje wspólną majówkę z Klarą i Laurą na plaży w Barcelonie (ZDJĘCIA)

Anna i Robert Lewandowscy wraz z córkami już od prawie roku mieszkają w słonecznej Katalonii.Małżonkowie przeprowadzili się do Hiszpanii w związku z transferem Lewego do FC Barcelona i wszystko wskazuje na to, że wyjątkowo dobrze odnaleźli się w nowym miejscu. Piłkarz świetnie radzi sobie na boisku, co rusz odnosząc kolejne sukcesy. Ania w Barcelonie również nie marnuje czasu. Trenerka regularnie wspiera męża podczas kolejnych meczów, a w wolnych chwilach ochoczo eksploruje stolicę Katalonii wraz z najbliższymi, organizując rodzinne wypady na plażę czy rowerowe wycieczki. Ann zaczęła także zarażać mieszkańców Barcelony zamiłowaniem do aktywności fizycznej i od jakiegoś czasu organizuje tam grupowe treningi.