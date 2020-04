Anna Lewandowska rozprawia o niechęci Klary do sukienek boho: "Miały być balerinki, spineczki, a są DRESY" (FOTO)

Gosc 28 min. temu zgłoś do moderacji 35 5 Odpowiedz

za każdym razem gdy czytam takie posty, to wydaje się ze napisała to osoba nie mająca znajomych i samotna. Chcąca podzielić się z kimś swoimi myślami lub bardzo samotna. Ale gdy jest to Anna, to musi to być próżność i oderwanie od rzeczywistości. Pozdrawiam