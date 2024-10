Anna Lewandowska rozprawia o swoich biznesach i przekonuje: "Mój mąż NIE DOŁOŻYŁ mi do żadnej z firm w momencie ich otwierania"

Ludzie, skąd w was tyle jadu? Serio aż tak jej zazdrościcie? Laska serio mogłaby być jak Glam czy Depiensk, leżeć i pachnieć. A ona wciąż coś robi. A nawet, jakby Robert jej dołożył na rozkręcenie biznesu, to co? W końcu grają do jednej bramki 😉 Owszem, można jej nie lubić, jak każdego celebryte, ale aż tyle złośliwości, co do jej osoby, to dla mnie przesada. Każdy jeden wie lepiej i każdy tu się wywyższa. To pokaż jeden z drugim choć połowę tego, co ona ma i zarobiła i wtedy krytykuj za strategię biznesowa.