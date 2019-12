Anna Lewandowska spala świąteczne kalorie na sali treningowej z 2-letnią Klarą: "Kobiety w ciąży rządzą się swoimi prawami"

Khgdd 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Te zdjęcia na których ćwiczy z córka są tak nieprawdziwe ze aż żałosne. Żadna matka która pójdzie ćwiczyć z tak małym dzieckiem nie zostanie wpuszczona na siłownie ze względu na bezpieczeństwo tego dziecka, takie dzieci biegają ciagle, podnoszą wszystko co znajda są ciekawe i nie da się wtedy ćwiczyć ( a ćwiczyć trzeba bez przerwy przez te 20 min, jeśli się robi przerwy żeby zająć się dzieckiem takie ćwiczenia nic nie dają. Wprowadzanie w błąd kobiet i wmawianie im Ze mogą ćwiczyć i zabrać ze sobą dziecko jest nieuczciwe. Dziecko trzeba albo zostawić z kimś w domu albo w przedszkolu albo zapłacić dodatkowo i zostawić w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu dla dzieci na siłowni. Inaczej to jedna wielka ściema a nie żadne ćwiczenie, nawet jeśli sie ma własna siłownie, dziecku w tym wieku mogłaby by się stać krzywda jeśli nie jest pod stała opieka, pełna uwaga musi być skupiona na nim a wtedy nie da sie na poważnie ćwiczyć.