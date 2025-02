Anna-Maria Sieklucka o płatności "pół na pół" na randce: "Jestem za RÓWNOUPRAWNIENIEM"

A ja jestem zdania, że nie ma jednego idealnego modelu z tym płaceniem. Generalnie, jeśli mężczyzna zaprasza na kolację lub na randkę i to on zaplanował atrakcje, to wypada, żeby zapłacił, ale z drugiej stron moim zdaniem dobrze wychowana kobieta po pierwsze nie zamawia wtedy najdroższych dań z karty, a po drugie proponuje, że zapłaci za siebie. W takim wypadku dobrze wychowany facet winien oczywiście odmówić. A w innych przypadkach to zależy- na jakim są etapie znajomości, kto zaprasza na kolację i tak dalej. Nie ma jednego schematu, moim zdaniem. W każdym razie jestem pod tym względem trochę staroświecka i jeśli mężczyzna pozwoliłby mi zapłacić na pierwszej randce, na którą mnie zaprosił, to nie zyskałby w moich oczach, niestety.