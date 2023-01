Anna-Maria Sieklucka pokazuje zdjęcia, gdy MIAŁA TRĄDZIK! "Wstawałam codziennie i płakałam" (FOTO)

Miałam taki okres w szkole teatralnej, gdzie wstawałam codziennie rano i płakałam , bo nie mogłam zaakceptować tego, jak wyglądam, jak wygląda moja skóra . (...) Teraz przez pryzmat wielu lat pracy nad sobą, chodzenia na różne terapie i szkolenia, zdaję sobie sprawę, jakie to miało ogromne podłoże psychologiczne , emocjonalne we mnie i to się przenosiło na skórę - orzekła w relacji na Instagramie.

To, co mamy w środku, przekłada się na to, jak wyglądamy. (...) Nie pytajcie mnie, czego używałam do skóry, żeby wyglądać dzisiaj, tak jak wyglądam. Bo to nie chodzi o to, czego używałam, tylko co zmieniłam tu i tu - podsumowała.