TYLKO NA PUDELKU: Anna-Maria Sieklucka odpowiada na pytanie, CO ŁĄCZY ją z Sebastianem Fabijańskim! (WIDEO)

Przed dwoma laty Anna-Maria Sieklucka postanowiła wycofać się z show biznesu, tłumacząc swoją decyzję tym, że "nie pasuje do tego światka" i "świadomie wybrała drogę daleką od plotek" . Z czasem gwiazda trylogii "365 dni" zmieniła jednak zdanie i powróciła w chwale na ścianki, a nawet zgodziła się udawać uczucie z ekranowym partnerem, Michele Morrone, na potrzeby promocji filmu.

We wtorek Anna-Maria po raz pierwszy odniosła się do fotografii, gdy na imprezie jednej z marek biżuteryjnych Michał Dziedzic zapytał ją o charakter jej relacji z Sebą. Zanim jednak rozmowa zeszła na temat jej domniemanego romansu, 30-latka pochwaliła się przed kamerą, co obecnie sprawia, że jest szczęśliwa.