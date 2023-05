Anna-Maria Sieklucka prezentuje się w wersji sauté na Instagramie. Tak wygląda BEZ GRAMA makijażu (FOTO)

365 dniiii 23 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Myślę że ten film to strzał w kolano dla Amy... Wszystkie profity z tego filmu czerpie tylko włoski ogier... To on dostaje kampanie D&G, Chopard i szwajcarskich perfum... To on dostaje zagraniczne okładki np. brazylijskie L'officiel i jest zapraszany na pokazy mody, do Cannes i inne wydarzenia...