Anna Maria Wesołowska zdradza, za co groziła jej DYSCYPLINARKA. Powód jest absurdalny: "Raz mi się zdarzyło"

Moi profesorowie nauczyli mnie, że sędziowanie to pewnego rodzaju misja - mówiła 70-latka. Ja mogę mieć własne poglądy, ale mogę je mieć w środku, natomiast na zewnątrz ja służę ludziom. Ktoś kiedyś powiedział, że sędziowie to kasta chłopców do bicia. Nie możesz iść do dobrej restauracji, bo tam możesz spotkać mafię, nie możesz być nieodpowiednio ubrany. Nie możesz jeździć na rolkach po ulicy, co raz mi się zdarzyło. Prawie się skończyło dyscyplinarką.

Sędzia użył wtedy takiego określenia: Dlatego jesteśmy taka kastą chłopców do bicia. I tego określenia użyła moja koleżanka, cytując tego sędziego - wspomina. Co z tego zrobiono? Kastę specjalną. Nigdy się tak nie czuliśmy. Wielu rzeczy nam nie wypada. Przyjść bez rękawów. Ja nie mogę przekroczyć prędkości. Kiedyś mandatu nawet nie mogłam zapłacić za złe parkowanie, co było ogromnym dla nas obciążeniem. Natychmiast informacja szła do prezesa. Jak przyszłam w sukience, bardzo modnej, ale trochę postrzępionej, to prezes wrócił mnie do domu, mówiąc: "Przykro mi, musisz się przebrać".