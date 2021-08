Anna Markowska przerywa milczenie na temat "związku" z Paweł Delągiem: "Nie mam obowiązku się TŁUMACZYĆ"

Od ponad miesiąca znana z 7. edycji Top Model Anna Markowska może liczyć na wzmożone zainteresowanie mediów, a wszystko za sprawą sensacyjnych plotek o romansie z Pawłem Delągiem . Przypomnijmy: kilka tygodni temu aspirująca celebrytka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie z dwa razy od siebie starszym aktorem, tym samym wywołując lawinę spekulacji. Co więcej, modelka nie zaprzeczyła, gdy fani zaczęli gratulować jej nowego partnera.

Gdy zdjęcia Pawła Deląga z inną kobietą obiegły internet, przebywająca obecnie w Chałupach Markowska w końcu postanowiła przerwać milczenie i odnieść się do krążących w kuluarach plotek. Aspirująca celebrytka nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła pogłoskom, wyrażając jedynie swoją dezaprobatę dla szkalowania innych ze względu na różnicę wieku w związkach. Co ciekawe, 26-latka udostępniła nagranie zanim ujawniliśmy, że jej "związek" z Delągiem to ustawka.