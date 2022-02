Anna Wendzikowska prezentuje bazę wypadową w Namibii: "Trafiłyśmy w CZASY KOLONIALNE" (ZDJĘCIA)

Na początku wyprawy Anna Wendzikowska i towarzysząca jej przyjaciółka zatrzymały się w luksusowym domku z tarasem, zapewniającym malownicze panoramiczne widoki. Za podobne przeżycie prezenterka musiała zapłacić nawet 4 tysiące złotych za noc. Wendzikowska spędziła w domku kilka dni, umilając sobie pobyt kąpielami w basenie oraz wypadem na safari. Wygląda jednak na to, że będąc w Namibii, celebrytka zamierza zwiedzić jak najwięcej jej zakątków. W niedzielę Ania postanowiła bowiem wyruszyć w nowym kierunku.

Trafiłyśmy w czasy kolonialne 🙄🤷🏻‍♀️ Jest bardzo urokliwie (...). To masz punkt wypadowy do Etosha Park - ogłosiła celebrytka.

Podczas pobytu w połączonym ze SPA ośrodku Wendzikowska ma do dyspozycji m.in. pięć gabinetów zabiegowych, saunę, łaźnię parową oraz basen. Celebrytka może wyskoczyć do restauracji, baru oraz skorzystać z oferowanych przez hotel atrakcji - w tym obserwacji ptaków czy wycieczek do siedlisk dzikich zwierząt. Za noc w dwuosobowym pokoju w ośrodku należy zapłacić prawie 1200 złotych.