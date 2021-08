Anna Wyszkoni w aparacie ortodontycznym reaguje na komentarze dotyczące odmienionego wyglądu: "Ja i moja NOWA TWARZ..." (FOTO)

Po rozpoczęciu kariery solowej Anna Wyszkoni odeszła nieco w zapomnienie. Poczynania wokalne ekswokalistki zespołu Łzy od tamtej pory nie cieszą się już takim zainteresowaniem, jak miało to miejsce przed laty. Mimo to artystka nie poddaje się i robi, co w jej mocy, by całkowicie nie wypaść z obiegu.