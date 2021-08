Tak wygląda teraz Anna Wyszkoni! Poznajecie? (ZDJĘCIA)

Ostatnimi czasy Anna Wyszkoni nieco wycofała się ze ścianek i programów telewizyjnych, co miało oczywiście związek z trwającą pandemią koronawirusa. Za kulisami piosenkarka zmagała się też z poważnymi problemami zdrowotnymi, jednak wygląda na to, że dziś miewa się lepiej niż kiedykolwiek.

Dowodem na dobrą formę Ani jest jej wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie pojawiła się po dłuższej przerwie. Co ciekawe, dużo większym zainteresowaniem cieszy się nie to, co powiedziała w programie, lecz to, jak teraz wygląda była wokalistka Łez. Zdaniem internautów przeszła ona bowiem sporą metamorfozę, a w komentarzach ruszyła seria porównań do innych znanych pań.