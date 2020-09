Antek Królikowski szczerze o lansowaniu KRYMINALISTÓW na celebrytów: "Mają odwagę, żeby podzielić się swoją historią"

Dorota 37 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Vega twierdzi że w swoich filmach pokazuje życie a pokazuje patologie. Szkoda że w polskiej kinematografii głośno jest o 'dziełach' Vegi czy Lipińskiej a mało się mówi o ambitnym kinie. A mamy naprawdę utalentowanych i reżyserów i aktorów. To nie tak że społeczeństwo jest głupie i woli taka rozrywkę tylko to co się nam proponuje rzadko zmusza to wysiłku intelektualnego. Pamiętam jako dziecko zawsze czekałam na tatr telewizji polskiej. Teraz tego nie ma. Same seriale o niczym. Od lat mieszkam w Anglii i dopiero teraz postanowiłam opłacić kilka polskich kanałów. Wczoraj trafiłam na powtórki Rodzinki (nigdy wcześniej tego nie oglądałam) Przez 10 minut oglądałam jak bohater grany przez Karolaka mijał się z synem bo jeden zalatwial swoje potrzeby za krzaczkiem a drugi pod drzewem. Po czym na koniec bohater wszedł do domu i powiedział że ptak mu narobił na głowę. Rozrywka na wysokim poziomie.