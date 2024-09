Antek Królikowski ZDRADZIŁ PŁEĆ dziecka, które niebawem powita na świecie. "Ucieszyłem się. Będzie świetnie"

Antek Królikowski i jego partnerka Izabela wkrótce doczekają się wspólnej pociechy. Niedawno aktor potwierdził ciążę ukochanej w rozmowie z "Super Expressem" i ujawnił, że zamieszkali we Wrocławiu, gdzie mogą odsapnąć od medialnego szumu wokół ich życia. Dziecko pary ma przyjść na świat jeszcze w tym roku, co Królikowski potwierdził w rozmowie z naszą reporterką.

Antek Królikowski ujawnił płeć dziecka. Już wszystko jasne

Teraz do sprawy wrócił "Super Express", który przy okazji publikacji nowych zdjęć Królikowskiego i jego ukochanej postanowił zapytać go o to wprost. Co ciekawe, aktor nie migał się od odpowiedzi i właśnie oficjalnie ujawnił płeć swojej drugiej pociechy. Spekulacje się potwierdziły - Antek i Iza doczekają się córki.