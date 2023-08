Antoni Królikowski ma na koncie kilka związków ze znanymi kobietami. Oto WSZYSTKIE miłości aktora (ZDJĘCIA)

Początki narodzin uczucia Antka i Julii datuje się na sam początek 2017 r. Podczas imprezy zorganizowanej w ramach 20. plebiscytu Telekamery "Tele Tygodnia" młodzi artyści, którzy pojawili się przed obiektywami fotoreporterów po raz pierwszy jako para, byli obiektem największego zainteresowania zgromadzonych. Z całą pewnością był to najbardziej intensywny i medialny związek aktora. Z ich wspólnych chwil pamiętamy m.in. wspólny występ w programie telewizyjnym, w którym postarzeni o 50 lat partnerzy zapewniali o szczerości swych uczuć i chęci pozostania ze sobą do końca swoich dni. Do historii przeszedł również teledysk Julii do utworu "Nie muszę", powstały w oparciu o kadry i materiały z ich życia prywatnego. Dzisiaj jest to już pieśń przeszłości. Fani gwiazdorskiej pary z rozrzewnieniem wspominają ich wielką miłość, wyrażając jeszcze nadzieje na ich ponowne zejście się. Nic jednak na to nie wskazuje.