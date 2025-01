Antoni Królikowski o aferach i skutkach nieprzemyślanych decyzji: "Mam dużo więcej problemów finansowych z tego względu"

Antoni Królikowski o aferach i konsekwencjach nieprzemyślanych decyzji

Miałem te swoje problemy, ale to też wiązało się z problemami ze zdrowiem w dużej mierze. Dzisiaj na to patrzę już trochę z dystansem. Zresztą miło mi, bo dwa lata temu też słyszałem od różnych producentów, że w ogóle jestem nieemisyjny, to jest mój koniec, a dzisiaj nasz serial przechodzi z Czwórki do Polsatu, więc jednak okazuje się, że gdzieś tam jest ta oglądalność - mówił w rozmowie z Pomponikiem.